Usaldus NATO vastu Leedus kasvab, Saksa- ja Prantsusmaal langeb

Ida-Euroopa uuringute keskuse direktor Linas Kojala ütles, et NATO tähtsus on Leedu jaoks määratud ajalooga, suurenenud toetus tuleneb aga riigi poliitikute toetavast suhtumisest ja muutunud geopoliitilisest õhkkonnast.

Saksamaal ja Prantsusmaal on toetus NATO-le vähenenud 73 protsendilt 57-le ja 71 protsendilt 49-le.

«Eurooplased on hakanud rääkima palju sellest, et maailmajao kaitsealgatusi tuleks vaadelda kui alternatiivi või korvamismehhanismi NATO-le, mis võib laguneda, sest iseäranes USA presidendi Donald Trumpi retoorika tõttu on ameeriklaste kohustused sattunud küsimuse alla,» selgitas Kojala teisipäeval BNS-ile.