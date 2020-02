OSAVAD LUURAJAD ⟩ Kadunuks kuulutatud Leedu ajateenijad varjasid end õppuse järel metsas

Hiljem selgus tõsiasi, et sõdurid ei saanud lihtsalt kätte teadet õppuse lõpu kohta ning varjasid end kõigi kaasvõitlejate eest, kes neid otsima saadeti.

Leedu relvajõudude pressiesindaja Laimis Bratikas ütles BNSile, et luureüksuste hindamisõppuse ajal kadus viis Žemaitija motoriseeritud jalaväebrigaadi võitlejat, kes ei ilmunud kohale eelnevalt paika pandud kogunemispunkti.

Relvajõud otsustasid alustada otsinguid, kahtlustades, et juhtunud oli midagi ootamatut.

«Kadunud» sõduritel polnud aga aimugi, et õppus läbi on. Arvates, et hindamine kestab endiselt, otsustasid ajateenijad end metsas peita. Nii suudeti end varjata nii otsinguteks kasutatud koerte kui helikopteri eest.