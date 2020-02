Hiina viiruseohvrite arv tõusis 1110-ni

Hubei provintsivõimude andmetel on viimasest kokkuvõttest saadik surnud 94 inimest ja uusi nakatumisi avastatud 1638.

Kokku on riigis viirusesse haigestunud 44 200 inimest.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas teisipäeval, et uuele viirusele pandi ametlikult nimeks Covid-19.

WHO juht Adhanom Ghebreyesus hoiatas varem päeval, et Hiina uus koroonaviirus on väga tõsine oht maailmale.