Indoneesia ei kavatse repatrieerida sadu endisi ISIS-e võitlejaid

Teema on maailma suurima moslemienamusega riigi teravalt lõhestanud. President märkis sel nädalal, et ei toeta Süüriasse ja teistesse riikidesse kalifaadi nimel võitlema läinud äärmuslaste ja nende perede naasmist.

Julgeolekuminister Mahfud MD ütles, et tagasi kodumaale ei lubata umbes 689 indoneeslast, teiste seas naisi ja lapsi. Minister põhjendas seda julgeolekumuredega riigis, mis on korduvalt saanud tunda ISIS-e meelsete rühmituste rünnakuid.

«Me otsustasime, et valitsus peab pakkuma julgeolekutagatisi 267 miljonile Indoneesia kodanikule,» lisas Mahfud teisipäeval pärast kohtumist president Joko Widodoga.

«Kui need võõrterroristid koju naasevad, võib neist saada ohtlik uus viirus,» lisas ta.

Kriitikud on öelnud, et parem oleks endised võitlejad koju tuua ja rehabiliteerida, selle asemel, et riskida nende edasise radikaliseerumisega välismaal.