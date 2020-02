Koroonaviiruse kahtlusega venelannad põgenesid karantiinist

Põgeneda otsustati hoolimata sellest, et Hiinast levima hakanud viirusesse on üle maailma nakatunud rohkem kui 40 000 inimest. Venemaal on seni avastatud kaks COVID-19 viiruse haigusjuhtu.

Võimud otsustasid aga kasutusele võtta ulatuslikud meetmed, et viiruse levikut takistada. Selle nimel pandi haiglasse sadu Hiinast tagasi Venemaale tulnud inimesi. Paljud karantiini pandud inimesed on kurtnud ruumide kehva seisukorra ja arstide ebameeldiva suhtumise üle.

Akna kaudu põgenemine

Reedel avaldas kasutajanime GuzelNeder all esinenud naine oma loo Instagramis, kus ta kirjutas, et neli päeva pärast Hiinast perepuhkuselt kodulinna Samarasse naasmist tekkis pojal palavik ja köha. Arstid diagnoosisid lapsel hingamisteede viirushaiguse ja andsid emale ning lapsele korralduse haiglas proovid anda. Kuni proovide tulemuste selgumiseni jäeti ema ja laps haiglasse.

Tema ärevus kasvas viiendal päeval, mil ta ka ise end halvasti tundma hakkas. Ta palus abikaasal tuua rasedustesti ja sai teada, et on lapseootel. Naise abikaasa vaidles arstidega ja väitis, et naine tuleks raseduse tõttu haiglast välja lasta, sest ta võib nakatuda. Arst vastas, et isegi kui koroonaviiruse test osutub negatiivseks, siis tuleb patsiente 14 päeva karantiinis hoida.