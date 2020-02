112-aastane jaapanlane kuulutati maailma vanimaks meheks

Watanabe, kes on abielus viie lapse isa, ütles pikaealisuse saladuse teemat kommenteerides, et «ärge vihastage ja hoidke oma näol naeratust».

Vanim elus olev inimene on samuti jaapanlane, 117-aastane Kane Tanaka.

Jaapanlaste keskmine eluiga on on üks maailma kõrgemaid ja seal on elanud mitu maailma vanimaks tunnistatud inimest.