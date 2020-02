Hispaania jätab viirusehirmus ära tähtsa mobiiltehnoloogia messi

Korraldajad lootsid, et sel aastal külastab iga-aastast üritust üle 100 000 inimese umbes 200 riigist, nende seas 5000-6000 inimest Hiinast.

Messi korraldaja GSMA ütles, et on jälginud Hiina viirusepuhangut väga tähelepanelikult ning on regulaarselt kohtunud maailma ja Hispaania tervishoiuekspertidega.