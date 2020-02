Bosnia serblased ähvardavad blokeerida keskvalitsust

See on veel üks hoop Bosnia nõrkadele ühisinstitutsioonidele.

Bosnia ja Hertsegoviina on Bosnia sõja lõpetanud 1995. aasta Daytoni rahuleppega jagatud kaheks osaks - Moslemi-Horvaadi Föderatsiooniks ja Serblaste Vabariigiks (Republika Srpska) - kummalgi on oma valitsus ja julgeolekujõud. Pooli hoiavad koos ühised riiklikud institutsioonid.

Kohtumisel otsustati, et serblaste esindajad Bosnia keskorganites «lõpetavad osalemise otsuste tegemisel», ütles Republika Srpska president Zeljka Cvijanović ajakirjanikele.

Bosnia serblastest seadusandjad kohtuvad esmaspäeval, et see otsus kinnitada, ütles Dodik, kes nimetas konstitutsioonikohtut «okupeerivaks tribunaliks».

Kohtul on kolm rahvusvahelist kohtunikku, kelle on nimetanud ametisse Euroopa Inimõiguskohus. Ülejäänud kohtunikud on kaks horvaati, kaks moslemit ja kaks serblast.