ÜRO JN võttis vastu 55-punktilise teekaardi sõja lõpetamiseks Liibüas

Suurbritannia esitatud resolutsioonikava võeti 15-liikmelises nõukogus vastu häältega 14-0. Venemaa jäi erapooletuks, kuigi president Vladimir Putin oli üks neist 12 riigijuhist, kes leppisid plaanis kokku 19. jaanuaril Berliini konverentsil.

Vene suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzja ütles, et jäi erapooletuks, kuna Vene valitsusel on «tõsised kahtlused», kas see resolutsioon suudetakse ellu viia ja sõda lõpeb rivaalitsevate poolte vahel «nii nagu meie soovime seda näha».

Tema sõnul on Berliini plaanil üks puudus ja see on selgelt väljendatud nõusolek Liibüa mõlemalt konfliktipoolelt.

«Sündmused näitavad, kellel oli õigus,» ütles Vene suursaadik. «Ja kui resolutsioonil on positiivne mõju konflikti lahendamisel, siis olen ma esimene, kes tunnistab, et ma eksisin,» lisas Nebenzja.

Briti suursaadik Karen Pierce rõhutas, et resolutsioon on elujõuline ja lisas: «Me kõik tahame näha, et see ellu viiakse.»