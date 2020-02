Jumal ravib: lapse tohterdamata jätnud sakslased lähevad vangi

Mullu surnud tüdrukul diagnoositi tervisehäire 2017. aasta suvel, mil lastekaitse ta haiglasse toimetas. Nimelt kuulsid lastekaitsjad tüdruku sugulastelt, et tema tervis pole hea, aga vanemad ei pöördu arsti poole.

Pärast haiglakülastust lubasid vanemad, et viivad tütre paari päeva pärast uuesti kontrolli, aga ei teinud seda.

Vanemad tunnistasid kohtus, et oma surma päeval kurtis tütar neile kõhuvalu, kuid nemad arvasid, et tal võib alata esimene menstruatsioon. Kui lapse tervislik seisund ei paranenud, pakkus isa talle, et viib ta arstile, kuid tüdruk ei olevat nõustunud. Seejärel hakkas isa tüdruku eest palvetama.