Päästjad: Austraalias Uus-Lõuna-Walesis on kõik põlengud kontrolli all

«Kõik tulekahjud pole kustunud, osariigi kaug-lõunas on veel põlenguid, kuid kõik tulekahjud on kontrolli all, seega me võime nüüd rohkem keskenduda inimeste aitamisele ülesehitustöödel,» ütles Uus-Lõuna-Walesi maapiirkonna tuletõrjeülem Rob Rogers Twitteris videos.