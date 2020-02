Soomes õppivate hiina tudengite seas võib olla Hiina armee ohvitsere

«Hiina on saatnud lääneriikidesse tuhandeid tudengeid, kellel on sidemed Hiina Rahva Vabastusarmeega (PLA),» sõnas brigaadikindral Mikko Heiskanen. «Need tudengid õpivad peamiselt reaalteadusi ning tehnoloogiat ning paljud neist on varjanud oma sidemeid PLA-ga.»

Soome kaitsepolitsei on hoiatanud, et Hiina luuretegevus Soomes on aktiivsemaks muutunud ning et Hiina luurele pakub Soomes huvi just ettevõtete arendustöö.