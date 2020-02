Nigeerias põletas jõuk surnuks 21 inimest

Mootorrattajõuk tungis teisipäeval Kaduna osariigis asuvasse Bakali külasse ning süütas seal mitu kodu. Kohalike sõnul oli see vastus küla omakaitseväe hiljutisele reidile.

Piirkonnas on viimastel aastatel maad võtnud lehmavarguste ja inimröövidega tegelevad kriminaalsed rühmitused. Kohalikud kogukonnad on moodustanud omakaitsevägesid, kuid see ei ole vägivalda lõpetanud.