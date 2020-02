Putin ei taha Venemaa tuumariigistaatust põhiseadusse

«Küsimus ei ole selles, et oleme täna tuumariik, vaid selles, et me oleksime alati uusimatest relvasüsteemidest sammu võrra ees, alati. See ei pruugi olla tingimata tuumarelv, see relv võib rajaneda muil füüsikapõhimõtetel,» ütles Putin täna põhiseadusmuudatuste ettevalmistamise töörühmaga kohtudes.