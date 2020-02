Putin abielust: meil on issi ja emme

«Abielu on liit mehe ja naise vahel,» ütles ta põhiseadusmuudatusi arutava komisjoni istungil.

«See on õige mõte ja seda tuleb toetada. Me peame ainult mõtlema, kuidas seda formuleerida ja kus,» vastas ta seadusandjale Olga Batalinale, kelle sõnul peab põhiseadus kaitsma «traditsioonilisi pereväärtusi».

«Nii kaua kui mina olen president, ei tule meil selliseid termineid. Meil on issi ja emme,» ütles Putin.

Putin teatas jaanuaris, et Venemaa peab muutma 1993. aastal kirjutatud põhiseadust, moodustades muudatuste arutamiseks mitmekümnest seadusandjast ja tuntud inimesest koosneva komisjoni.

Neljapäeval televisioonis üle kantud istungil soovitasid komisjoni liikmed lisada põhiseadusse fraase nagu «Venemaa on inimkonnale rahu toov riik» ja «riik, mis võitis Teise maailmasõja».

Üks komisjoni liige, teivashüppaja Jelena Issinbajeva, tunnistas et ei olnud enne, kui Putin ta komisjoni nimetas, kordagi põhiseadust lugenud.

«Tänan teid selle võimaluse eest, ma lugesin lõpuks põhiseadust, enne ei olnud selleks põhjust. Ma mõistan nüüd, et see on väga oluline raamat,» lausus ta.