Huawei lükkab tagasi Eesti välisluureameti väited

Kui kolmapäeval ütles välisluureameti juht Mikk Marran, et paljudes Hiina pealtnäha erafirmades võib lõplik kontroll olla hoopis sealsetel riigiettevõtetel ja valitsusel, siis Hiina tehnoloogiafirma Huawei Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna asepresident Kenneth Fredriksen sõnul see nende kohta kindlasti ei kehti.

«Huawei on eraettevõte. Me järgime kohalikke seadusi ja regulatsioone üle kõige. Me ei kompromiteeri kunagi oma ausust ega meie klientide usaldust, kuulates mõne valitsuse korraldusi, kaasa arvatud Hiina valitsuse. Me järgmise kohalikke seadusi Eestis sajaprotsendiliselt,» ütles Fredriksen.