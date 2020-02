Hispaania võitis Euroopa Inimõiguste Kohtu poolehoiu migrantide tagasisaatmisel

Melila on Aafrika mandril asuv Hispaania linn, mille kaudu proovivad igal aastal tuhanded migrandid piiri ületada lootuses jõuda Euroopasse. 2014. aastal ebaõnnestus kahe migrandi katse, kuna Hispaania saatis mehed tagasi Marokosse.

Euroopa Liidu rändepoliitika näeb ette, et kõikidele migrantidele olenemata riiki saabumise viisist võimaldatakse tõlk, meditsiiniline ja juriidiline abi.

Mehed väidavad, et neile seadusega tagatud võimalusi ei pakutud. Euroopa Liidu Inimõiguste Kohus toetas aga Hispaaniat, põhjendusega, et migrantidena ei kasutanud mehed olemasolevaid ametlikke variante, vahendas The Guardian.