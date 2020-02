USA senat võttis vastu Iraani ründamist tõkestava resolutsiooni

USA senat alustas vaid päev varem resolutsiooni üle debatti. Senat on mures, et Trump võib minna avaliku sõjalise konflikti teed ilma kongressiga konsulteerimata.

Resolutsiooni vastuvõtmine paneb Trumpi piinlikku olukorda, kuna seni on ta suutnud toetuda vabariiklaste kindlale enamusele senatis, et blokeerida seaduseelnõusid, millega ta nõus ei ole.

Kuigi Trump paneb resolutsioonile ilmselt veto, hoiatas ta kolmapäeval senatit, et see eelnõu maha hääletaks ja ei piiraks tema valikuid.

«See on väga tähtis meie riigi julgeolekule, et USA senat ei toetaks Iraani sõjavolituste resolutsiooni,» kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Trumpi sõnul ei ole praegu aeg näidata nõrkust ja kui tema käed on seotud, siis see saadab väga halva signaali.

Esindajatekoda on oma resolutsioonivariandi juba vastu võtnud ja kui senat oma variandi heaks kiidab, tuleb need ühildada enne saatmist Valgesse Majja. See võib võtta aega veebruari lõpuni.