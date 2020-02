USA presidendi sõnul on rahuleping Talibaniga väga lähedal

«Ma arvan, et me oleme sellele väga lähedal. Ma arvan, et on olemas väga hea võimalus selle lepingu sõlmimiseks. Eks me näe,» sõnas Trump raadiousutluses.

«See ei tähenda, et meil see juba käes oleks, aga me teame lähima paari nädala jooksul,» ütles Trump.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg tervitas kolmapäeval edusamme USA ja Talibani kokkuleppe suunas, kuid hoiatas, et islamistid peavad Afganistanis rünnakuid vähendama.

Afganistani president Ashraf Ghani on teatanud märkimisväärsetest edusammudest Washingtoni ja Talibani kõnelustel, mis on nüüdseks kestnud üle aasta.

Kokkulepe, mille nimel kõnelusi peetakse, näeb ette tuhandete USA sõdurite Afganistanist lahkumist, kuid vastutasuks oodatakse Talibanilt mitmesuguseid julgeolekutagatisi ja Kabuli valitsusega kõneluste alustamist.

Ajaleht New York Times kirjutas Afganistani ja USA ametnikele viidates, et president Trump on kokkuleppe Talibaniga tingimisi heaks kiitnud.

Edusamme on aga raske märgata, sest alles teisipäeval sai Kabulis enesetapurünnakus surma viis inimest. Sestap hoiatas Stoltenberg, et džihadistid peavad lubadusi täitma.