Hiina koroonaviirusesse nakatus üle 1700 meditsiinitöötaja

Täna tuli päevavalgele, kui ohtlik on haigus neile inimestele, kes püüavad nakatunuid aidata. Nimelt teatati, et uus koroonaviirus on nõudnud kuue meditsiinitöötaja elu, nakatud tervishoiutöötajaid on 1716. Neist 1102 haigestus Wuhanis ja 400 meedikut haigestus mujal Hubei provintsis.

Need andmed paljastavad, millises ohus on arstid ja teised meditsiinitöötajad, kes aitavad nakkusesse haigestunuid ajal, mil puudus on kaitsemaskidest ja -riietusest.

Kuue ohvri seas on ka arst, kes aastavahetusel teatas esimesena uuest viirusest Hubei provintsi keskuses Wuhanis.

«Meditsiinitöötajate tööülesanded on väga keerulised, neil on vähe võimalusi puhata, psühholoogiline surve on väga tugev ja risk haigusesse nakatuda väga suur,» ütles Hiina tervishoiukomisjoni asepresident Zeng Yixin Reutersile.

Haigus on nõudnud ligi 1400 inimelu

Kui täna varahommikul teatas Hiina, et uue koroonaviiruse tõttu on surnud 1483 inimest, siis mõni tund hiljem langetati viiruseohvrite arv 1380-le. Põhjuseks asjaolu, et 108 viirusesurma loeti kaks korda. Haigusesse nakatunuid on 64 000.

Hubei provintsis asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus Covid-19 levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal ning Hiina laiendanud sõjaaja meetmeid mitmesse riigi piirkonda.

Sõjaaja meetmed

Hiina kehtestas juba paari nädala eest karantiini mitmes Hubei piirkonnas, tõkestades umbes 56 miljoni inimese liikumist eesmärgiga pidurdada viiruse levikut.

Eile teatati, et järgmised 14 päeva kehtivad Shiyani linnas sõjaaja kontrollimeetmed, mille hulka kuulub kõikide hoonete sulgemine. See tähendab, et kodudest võivad lahkuda ja tänavatel liikuda vaid haiguspuhanguga võitlevad inimesed. Inimesed, kes kodudest lahkumise keeldu eiravad, vahistatakse.

Täna kehtestati 14 päevaks samasugune eriolukord Huanggangi linnas ja Dawu maakonnas.

«Erakorralises olukorras on vaja võtta kasutusele erakorralised meetmed,» oli kirjas kohalikele elanikele edastatud teates, milles hoiatati, et liikumiskeelu eiramisel ootab ees vahistamine.

Puudu läbipaistvusest

Ajal, mil Hiina uue koroonaviiruse ohvrite ametlik arv läheneb 1400-le, kasvab maailmas kartus, et Peking pole haiguspuhangust rääkidest olnud piisavalt avameelne.

Eile kutsus Valge Maja kõrge ametnik Larry Kudlow Hiinat üles olema haiguspuhangust rääkides avameelsem ja läbipaistvam.

«Me oleme natukene pettunud, et meid ei ole kohale kutsutud ja oleme pettunud väheses läbipaistvuses,» ütles Kudlow ajakirjanikele. Ta lisas, et kuigi Hiina president Xi Jinping kinnitas varem USA presidendile Donald Trumpile, et Hiina võtab vastu USA abi, siis nüüd ei lasta ameeriklasi asjaga tegelema.

«Ma ei tea, millised on nende motiivid. Ent ma tean, et seal kannatavad üha rohkemad inimesed,» sõnas Kudlow. «Kas Hiina võimud on tõesti meiega ausad?»

Hiina piiridest väljaspool

Tänaseks on haigus levinud lisaks Hiinale ligikaudu 30 riiki. Jaapanis suri uude koroonaviirusesse nakatunud 80. eluaastates naine, mis oli esimene uue viirusega seotud surmajuhtum riigis, teatasid eile võimuesindajad.

Lisaks Hiinale ja Jaapanile on koroonaviirus põhjustanud surmajuhtumeid ka Hongkongis ja Filipiinidel.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel ei tähenda Covid-19 juhtumite järsk kasv Hiinas, et epideemia kulg oleks oluliselt muutunud. Juhtumite arv kasvas eile hüppeliselt, kuna Hiina võimud muutsid viisi, kuidas haigestumiste üle arvet peetakse.

Hubei provintsi võimud teatasid neljapäeval 242 uuest surmast ja 14 840 uuest nakatumisest. Tegemist oli suurima päevase kasvuga alates kriisi algusest. Hubei võimude teatel on kasvu taga uus metodoloogia, kus võetakse arvesse ka kliinilisi diagnoose, mitte ainult laboritestiga kinnitatud juhtumeid.

Pääs kruiisilaevalt

Jaapani võimud alustasid täna inimeste maale lubamist kruiisilaevalt Diamond Princess, mis oli sadamas karantiinis ligi kaks nädalat. Laevalt lubati lahkuda 11 reisijal, kes olid vanemad kui 80 aastased ja kehva tervisega.