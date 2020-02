Soome kindral: meil on Euroopa suurim suurtükivägi

«Maavägi on iseseisva Soome ajaloo parimas vormis, kui võtta arvesse piirkonna julgeolekut,» sõnas Hulkko sel nädalal. «Mul ei ole mingit põhjust nõuda lisaressursse või millegi üle hädaldada.»

Hulkko sõnul pole muret, et Soome maavägi oleks kuidagi õhuväe ja mereväe suurhangete tõttu arengu poolest maha jäämas. Ta tõi näiteks Talvesõja ning meenutas, et 80 aastat tagasi novembris elati läbi kriitilisi hetki. «Meie maaväe sooritusvõime on võrreldes selle ajaga täiesti teisest klassist.»

Hulkko rõhutas, et Soomel on Türgi järel Euroopa teine suurim maavägi. «Rootsil on 24 suurtükki, Norral samuti 24. Meil on tuhat. Lisaks sellele on meil suurtükkidele ka piisavalt laskemoona.»

Soome maaväe arendamine on jäänud avalikkuses tahaplaanile, kuna suurema tähelepanu all on õhuväe uute hävituslennukite ja mereväe hanked. Hulkko möönab, et maaväge arendati aktiivselt just eelmisel kümnendil. Soome ostis relvasüsteeme, kõige olulisemad olid tankide Leopard, raketisüsteemide ja K9 Kõu liikursuurtükkide hankimine.

K9 Kõu liikursuurtükk. FOTO: JUNG YEON-JE/AFP/Scanpix

Tänu neile sadade miljonite eurostele hangetele ei pea Soome osalema võidujooksus, ütles Hulkko ja lisas, et maaväe põhirõhk on suunatud valmiduse ja territoriaalkaitse arendamisele.

2017. aastal loodi kompaniisuuruseid kiirreageerimisüksusi, mis on kasvamas suuremaks kiirreageerimispataljoniks, kuhu kuulub sadu sõdureid ja mida katsetatakse juba Pori brigaadis ja Tankibrigaadis. Märkimisväärselt arendatakse ka territoriaalkaitset, mis saab kaitseplaanides endisest suurema rolli.

Väljaõppe saanud ajateenijate hulk on viimase kümne aasta jooksul selgelt vähenenud. «Võtsime jaanuaris maaväkke pisut üle 10 000 ajateenija ning tundub, et juulis võetakse umbes 1000 ajateenijat varasemast vähem. Elame murrangulisel ajal.» Hulkko ootab, et ajateenistusse tuleks vabatahtlikult rohkem naisi, et täita meestest vabaks jäävaid kohti.

Hulkko sõnul tuleb rohkem julgustada ka n-ö B-teenistuseks sobivaid ehk tervisepiiranguga mehi, keda saaks kasutada rohkemates ülesannetes kui praegu. «Kõik ei pea olema eesliini sõdurid,» sõnas Hulkko. Soome kaitseväes on 425 erinevat ametikohta, milleks ajateenijaid välja õpetatakse.