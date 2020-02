Soome plaanib avada oma tööturu tuhandetele immigrantidele

Soome soovib välismaalt tuua programmeerijaid, keevitajaid, masinajuhte, elektriinsenere, kokki, ettekandjaid, müüjaid, ehitajaid, aednikke, hooldajaid, koristajaid ja kinnisvarahooldajaid.

Põhjus on selles, et Soomel pole endal enam oskustööjõudu ning kohati kannatab tööjõupuuduse all 50 protsenti ettevõtetest. Vananevas Soomes ei leidu kõikidesse ametitesse enam töötajaid ning ilma välismaalt abita muutuks Soome majanduslik olukord palju halvemaks.

Tööminister Tuula Haatainen ei oska selgelt öelda, kui palju välistööjõudu Soome vajab. Praegu antakse Soomes välismaalastele aastas umbes 8000-9000 tööluba. «Täpset arvu ei oska öelda, kuid see saab kindlasti olema suurem kui praegu,» sõnas Haatainen töölubade kohta.

Soomes oli eelmise aasta lõpus 48 000 vaba töökohta ning nendest umbes 30 000 puhul on raske töötajat saada. Tööandjate hinnangul on kõige suurem puudus töötajatest ehituses ja müügivaldkonnas.

Tööministri sõnul ei ole õige väita, et immigrandid teevad neid töid, mida soomlased teha ei taha. «Jutt on nendest kohtadest, kuhu on vaja palju tööjõudu.» Haatainen ütles, et rahvastiku vananemise tõttu jääb sadu tuhandeid inimesi pensionile ning nende asemele ei tule piisavalt inimesi, kuna sündimus on languses. Ilma 2000ndatel Soome tööle tulnud immigrantideta oleks Soome tööhõive palju järsemas languses.

Töö- ja majandusministeeriumi andmeil töötab Soomes umbes 89% immigrantidest, kes on sinna töö tõttu kolinud. Ministeeriumi teatel on immigratsiooni mõju majandusele positiivne, kui immigrantide tööhõiveprotsent on üle 60 protsendi.