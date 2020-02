Vene suurmufti kutsus ettevaatusele Jumala põhiseadusesse kirjutamisel

Mufti lisas, et iga usk annab sellele sõnale oma tähenduse. «Kui kristluses tähendab see kolme hüpostaasi ühtsust, siis judaism keelab Jumala mainimise ilmaasjata, budismile on aga võõras mõte Jumal-loojast,» selgitas Gainutdin. «Ei tohi lubada olukorda, kus üks või teine sõnastus saaks eri usku inimeste vahel tüliõunaks. Ükskõik millised põhiseaduse muudetused peavad olema Venemaa kodanike liitmiseks, mitte lahutamisele, ja peavad seepärast olema kaalutletud ja läbimõeldud.»

Kommersant on varem märkinud, et hulk tavapäraseid kirikuid ja uske nagu evangeelsed kristlased, moslemid, juudid ja budistid ütlesid end toetavat patriarhi ettepanekut kirjutada Jumal põhiseaduse preambulasse, kuid kõik märkisid, et see nõuab sügavaimat läbimõtlemist ja arutamist, sest puutub miljonite venemaalaste tunnetesse ja õigustesse.