Haitil suri lastekodus puhkenud tulekahjus vähemalt 13 last

Ühe kohaliku kohtuniku sõnul on hukkunud laste arv kasvanud 15-ni. Lastekodu majutas umbes 66 last, lisas ta.

Tulekahju puhkes evangelistliku organisatsiooni Piiblist Arusaamise Kiriku lastekodus Kenscoffis, ütles kasvatustöötaja Rose-Marie Louis, kelle sõnul toodi lastekodust välja 13 lapse surnukehad.

Tulekahju puhkes naise sõnul kell üheksa õhtul neljapäeva ja tuletõrjujatel kulus kohale saabumiseks poolteist tundi. Umbes seitse hukkunut olid imikud või väikelapsed ja kuus olid 10- või 11-aastased, lisas ta.

Lähedalasuva Baptistide Missiooni haigla õde on 13 poisi ja tüdruku hukkumist kinnitanud. Haigla arst Catiana Jospeh ütles, et ohvrid olid vanuses kolm kuni 18.

Lastekodu valgustamiseks kasutati küünlaid, kuna selle elektrigeneraator ja vaheldi olid rikkis, lisas Rose-Marie Louis. Tuletõrje ja politsei pole intsidenti kommenteerinud.

Päästjad saabusid sündmuskohale mootorratastel ning neil polnud kaasas hapnikuballoone. Kiirabiautode puudumise tõttu ei saanud ka lapsi kiirelt haiglasse toimetada, ütles tsiviilkaitseametnik Jean-Francois Robenty.

"Neid oleks olnud võimalik päästa," ütles ta. "Meil polnud nende elude päästmiseks varustust."

Robenty sõnul arvavad ametnikud, et lastekodus on veel mitmeid surnukehi ja päästjad üritavad neid sealt välja tuua. Kohalviibinud lastekodutöötajad ütlesid, et nende hinnangul on seal veel kaks surnukeha.

Kristlik mittetulunduslik ühendus Piiblist Arusaamise Kirik (The Church of Bible Understanding) loodi USA-s Pennsylvania osariigis ning see rahastab oma tegevust ka antiikesemete müügiga New Yorgis ja Los Angeleses.

Ühendusel on Haitil kaks lastekodu, kus elab ligi 200 last. Kuigi neid kutsutakse lastekodudeks, panevad paljud vaesuses elavad perekonnad oma lapsed sarnastesse hooldekeskustesse, kus nad saavad haridust ja peavarju mitu aastat, kuigi nad pole otseselt vanemateta, kirjutas Associated Press.