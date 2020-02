EL-i ametnikud tahavad Liibüa relvaembargot jõustada

«Konkreetsete sammude puudumisel on meil oht, et EL muutub tähtsusetuks ja teised jätkavad Liibüa sündmuste arengu üle otsustamist viisidel, mis ei vasta meie huvidele,» hoiatas EL-i välisteenistus.

Välisteenistuse memos öeldakse, et laevad paigutataks aladele, mis on relvaembargo seisukohast kõige asjakohasemad. Tõenäoliselt on see katse tulla vastu valitsustele, kes pelgavad migrantide päästmist.