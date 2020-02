Malis tapeti varitsusrünnakus üheksa sõjaväelast

Mali valitsuse pressiesindaja Yaya Sangare täpsustuse kohaselt tapeti öises rünnakus 31 inimest ja veel 28 on kadunuid. Rünnakust võttis osa umbes 30 püssimeest.

Mali on kimpus džihadistliku ülestõusuga, mis puhkes 2012. aastal ja on nõudnud tuhandeid elusid. Konflikt on levinud riigi põhjaosast ka keskossa ja naaberriikidesse Burkina Fasosse ja Nigerisse.