Hiina hakkas viiruse leviku peatamiseks raha desinfitseerima

Pangad desinfitseerivad jüaane ultraviolettkiirguse ja kõrge temperatuuri abil, panevad siis rahatähed 7-14 päevaks hoiule ning lasevad alles seejärel uuesti käibele, teatas Hiina keskpank pressikonverentsil. Hoiustamisaeg sõltub sellest, kui tõsine on epideemia antud piirkonnas.

Hiinas on uude koroonaviirusse nakatunud üle 66 000 inimese, haigus on levinud veel rohkem kui kahekümnesse riiki.

Epideemia on toonud kaasa ühiskondlike hoonete desinfitseerimise ja inimestevaheliste kontaktide minimeerimise kampaania.

Puhastusvahendid ja kirurgimaskid said apteekidest otsa juba esimestel päevadel pärast teateid, et riigi keskosast Wuhani linnast on hakanud levima uus koroonaviirus.