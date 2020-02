Viirusehirmus hiinlane läbis oma korteris maratoni

Viirus on nõudnud Hiinas rohkem kui 1500 inimese elu ja vallandanud üleüldise paanika, kuid kõige selle juures rõhutab valitsus tervislike eluviiside tähtsust ja kannustab inimesi liikuma.

Viiruse leviku tõkestamiseks on suur osa Hiina 1,4 miljardist elanikust siseruumidesse kamandatud ja enamik spordisaale on suletud. Osa spordirajatistest on muudetud ka ajutisteks haiglateks.