ÜRO: Saudi koalitsiooni õhurünnakus Jeemenis hukkus 31 inimest

«Esialgsed teated kohapealt viitavad sellele, et 15. veebruaril tapeti kuni 31 tsiviilisikut ja vigastati veel 12 Al-Hayjah' piirkonda tabanud löökides Al-Jawfi kubernerkonnas,» seisis ÜRO Jeemeni koordinaatori büroo avalduses.

Koalitsioon teatas varem laupäeval, et selle sõjalennuk kukkus Jeemenis alla. Hävituslennuk Tornado kukkus alla Jeemeni põhjaosas Al-Jawfis, toetades seal tegutsenud Jeemeni valitsusvägesid, ütles koalitsioon avalduses.

Jeemeni huthidest šiiamässulised väitsid, et nemad tulistasid lennuki alla.

«Rahvusvaheliste inimõiguste järgi peavad pooled, mis kasutavad jõudu, kaitsma tsiviilelanikke. See konflikt on kestnud viis aastat ja sõdivad pooled ei pea sellest kohustusest siiamaani kinni. See on šokeeriv,» ütles ÜRO humanitaarkoordinaator Lise Grande.

Huthi mässuliste sõnul on saudide arvatava kättemaksurünnaku hukkunute seas naisi ja lapsi.

Koalitsioon möönas, et õnnetuskohas korraldatud päästeoperatsioonil võis olla tsiviilohvreid. Saudi Araabia riiklik uudisteagentuur ei täpsustanud lennuõnnetuse põhjuseid ega maininud võimalikke ohvreid.

Huthid avaldasid video, millel on väidetavalt näha, kuidas nende «moodne pind-õhk-tüüpi rakett» tabab öösel sõjalennukit, mille järel lennuk tulekerana alla kukub.

«Tornado kukutamine Al-Jawfi kohal taevas on suur löök vaenlasele ja näitab märkimisväärset arengut Jeemeni (mässuliste) õhutõrjevõimekuses,» ütles huthide esindaja Mohammed Abdelsalam Twitteris.

Mässulised teatasid hiljem mitmetest koalitsiooni õhurünnakutest piirkonnas, kus lennuk alla kukkus ja kuhu olid kogunenud kohalikud elanikud, vahendas mässuliste telekanal Al-Masirah.

Al-Jawfi provints on valdavalt huthide kontrolli all, kuid regiooni keskus Al-Hazm on jätkuvalt Saudi Araabia toetusega Jeemeni valitsuse käes.

«Konflikti alguses olid huthid halvasti varustatud omakaitseväelased,» ütles Lähis-Ida Instituudi uurija Fatima Abo Alasrar AFP-le.

«Praeguseks on nad oma relvastust määratult laiendanud Iraani ja selle käepikenduse Hizbollah' abil,» ütles Alasar, viidates Liibanoni mõjukale šiiaorganisatsioonile.

Iraan on korduvalt eitanud huthidele relvade saatmist.

Saudi Araabia koalitsioon sekkus Jeemeni kodusõtta 2015. aasta märtsis. Relvakonfliktis on hukkunud kümneid tuhandeid inimesi, kellest enamik on tsiviilisikud. ÜRO väitel on tegemist maailma rängeima humanitaarkriisiga.