Zelenskõi: Ukraina konflikti ei saa arutada Kiievi selja taga

«Ma olen alati olnud natuke solvunud, hoolimata mitmete riikide abi suurusest meile antud olukorras ja majanduslikus seisus ja riigi reformimisel, kui nad hakkavad Ukrainast rääkima, küsimusi lahendama kuskil meie selja taga. See on nagu see plaan, millest sa rääkisid algusest peale ja mis on minu suhtumine sellesse. Münchenis leiti uus plaan, kuidas lahendada sõda Ida-Ukrainas. Ja mis meist? See on meie sõda. Ma tahan teile meelde tuletada, et te võite meilt küsida,» ütles Zelenskõi arutelu ajal Müncheni julgeolekukonverentsil.