USA kaitseminister: relvarahulepe Talibaniga on paljutõotav

Reedel ütles kõrgem USA ametnik, et pooled on jõudnud relvarahu kokkuleppeni, mis jõustub väga varsti. Loodetakse, et lepe avalikustatakse ametlikult pühapäeval ning et sellele järgneb seitse päeva kestev relvarahu, kirjutas uudisteagentuur Associated Press.

Tundmatuks jääda soovinud ametniku sõnul on seitsmepäevane vägivalla vähendamine väga konkreetselt sõnastatud ja käib kogu riigi ning Afganistani valitsusvägede kohta.

«Praegu on meil laual vägivalla vähendamise ettepanek, mille saavutas läbirääkimistel meie suursaadik ja Taliban,» ütles Esper Müncheni julgeolekukonverentsil. «See tundub väga paljutõotav.»

«See on ka minu vaade, et me peame andma rahule võimaluse, et kõige parem, kui mitte ainus tee edasi Afganistanis on läbi poliitilise kokkuleppe ja see tähendab teatavat riski,» ütles ta. «See tähendab, et toetame oma diplomaate ja see tähendab koostööd meie partnerite ja liitlastega kohapeal, et midagi sellist mõjutada.»

Kokkulepe võib viia rünnakute peatumiseni seitsmeks päevaks ning seejärel USA ja Talibani vahelise rahuleppe sõlmimiseni. Sellele järgneksid kümne päeva jooksul Afganistani ülesed rahukõnelused. Kava näeb ette ka USA vägede järkjärgulist tagasitõmbumist riigist 18 kuu jooksul.

Esper keeldus hiljem ajakirjanikele täpsustamast, kas USA on nõustunud viima riigist ära kõik oma sõdurid. Kui relvarahu õnnestub ja Afganistani rahukõnelustel astutakse uus samm edasi, siis USA kahandab oma väekontingenti aja jooksul 8600-ni ütles ta. Hetkel viibib riigis umbes 12 000 USA sõdurit.

Afganistani valitsusväelane Ghazni provintsis Ida-Afganistanis 29. jaanuaril 2020. FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/SCANPIX

Esper ja USA välisminister Mike Pompeo kohtusid reedel Münchenis Afganistani presidendi Ashraf Ghaniga, kes on olnud kava suhtes skeptiline.

Aeg on käes, et Afganistani kodusõjale leitakse poliitiline lahendus, ütles aga Afganistani president. Pole võimalik olla kindel, kas Taliban kasutab ära USA sõjalise jõu vähendamist Afganistanis, et omaenda võimu suurendada, kuid ainus viis seda teada saada on võtta osa rahuprotsessist, sõnas ta.

«Kõike olulisem test saab olema: kas Taliban nõustub valimistega?»

President lükkas tagasi idee, et Talibanile antakse suurem mõjuvõim teatud Afganistani regioonides.

«See läheb vastu Afganistani visiooniga, kuna me oleme ühtne riik.»

«Rahuleppe ulatus peab olema riiklik. See ei saa olla riigisisene, kuna muidu on see retsept konflikti uueks etapiks.»

USA ei ole olnud nõus peatama oma terroritõrjeoperatsiooni Afganistanis, mis on keskendunud peamiselt Islamiriigi harule ehk ISIS-K-le ja Al-Qaedale, ütles Pentagoni pressiesindaja Alyssa Farah, kes saabus Münchenisse koos kaitseminister Esperiga.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Müncheni julgeolekukonverentsil, et ka tema toetab rahukava, kuid rõhutas, et alliansi missioon Afganistanis jätkub nii lähi- ja keskmises perspektiivis.