Sanders kahtleb Bloombergi võimes valijaid innustada

«Tõde seisab lihtsalt selles, et linnapea Bloomberg ei suuda kogu oma rahaga tekitada elevust ja indu, mida meil on vaja valijate väljatoomiseks, et Donald Trumpi võita,» ütles Sanders.

Bloomberg tegi eile kampaaniat Virginia osariigis, öeldes, et tema eesmärk on võita president Trumpi.

«Ma kandideerin, et võita Donald Trumpi ja et taastada meie riigi au, ehitada üles riik, mille üle me võime uhked olla ja asjad lõpuks ometi ära teha. Et tuua Ameerika Ühendriikidesse tagasi sõna »ühend«,» kuulutas ta.