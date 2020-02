IMF: koroonaviirus võib kahjustada maailma majanduskasvu

«Ma soovitan ennatlikke järeldusi mitte teha, praegu on endiselt palju ebaselgust. Me tegeleme praegu stsenaariumite, mitte prognoosidega. Küsige minult kümne päeva pärast uuesti,» ütles Georgieva.

Georgieva nentis, et kuigi epideemia mõju täit ulatust on liiga vara hinnata, on see juba mõjutanud sektoreid nagu turism ja transport.