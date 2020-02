Läti president kohtub Kristīne Misāne asjus ametkondade juhtidega

President Levitsi teadaandes märgitakse, et nii riigipea kui ka Läti ametkonnad on juba mitu kuud püüdnud Misānet aidata.

«Läti rahvas on meie kodaniku Kristīne Misānega solidaarne. Ja mina ühinen,» teatas Levits.

Ehkki Misāne kaitsja esitas väljaandmise takistamiseks kohtule uued tõendid, leidis prokurör, et seda tehti liiga hilja. Naine antakse LAV-ile üle 20. veebruaril, nii nagu nõudis ka prokurör.

Kuna Misāne alustas näljastreiki, tuli vangla arstil tema tervist kontrollida. Seejärel teatas arst, et kinnipeetul terviseprobleeme pole ja naise võib LAVi saata.

Misāne tuvus LAV-i kodanikuga 2011. aastal ja oli temaga neli aastat suhtes, mille järel mees ühepoolselt selle lõpetas. Misānel on LAV-i kodanikuga 2015. aastal sündinud tütar, kuid vanemad läksid tülli ja mees väidetavalt väärkohtles nii naist kui tema kaht alaealist last, kellest vanem on poiss ja noorem tüdruk.