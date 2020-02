Taanis peeti kokaiinilastiga seoses kinni kaks Läti meremeest

Kõik 27 on politsei andmeil välismaalased ja neid ootab süüdimõistmise korral kuni 16-aastane vangistus.

Uimastid toimetati maale Bahama lipu all seilanud aluselt «Duncan Island» Taani Langelandi saarest lõunas.

«Jätkub juurdlus, et kindlaks teha, kellele last oli mõeldud,» lausus pühapäeval politseinspektor Dannie Rise.

Laev oli just lahkunud Rootsi Helsingborgi sadamast ja asunud teele Peterburi poole, kui see Fehrman Belti väinas ümber pööras, et narkootikumid maale viia, teatas Taani TV2.