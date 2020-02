USA justiitsministeeriumi endised töötajad soovivad ministri lahkumist

«Kellelegi ei või osaks saada erikohtlemine kriminaalasjades sellepärast, et tegemist on presidendi lähedase liitlasega,» öeldi pöördumises.

Avalduses on ka öeldud, et kui valitsus kasutab õiguskaitseorganeid selleks, et karistada vaenlasi ja teha eeliseid liitlastele, siis ei ole enam tegemist konstitutsioonilise vabariigiga, vaid autokraatiaga.