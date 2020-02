Ungari peaminister: iga vastsündinu kohta istutatakse kümme puud

Rahvusliku Energia- ja Kliimaplaani eesmärkide hulgas on ka tuuma- ja päikeseenergia kasutamine, et toota 2030. aastaks 90 protsenti elektrienergiast süsinikuvabalt.

Orbani-meelne meedia on sageli esitanud kahtlusi seoste puhul, mis on inimtekkelise soojenemise ja äärmuslike ilmastikuolude vahel.

«Olime harjunud mõtlema, et Euroopa on meie tulevik, aga nüüd me teame, et meie oleme Euroopa tulevik,» ütles Orbán.