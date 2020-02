USA, Eesti ja Leedu ühismissioon teeb vaatluslennu Venemaa kohal

Avatud taeva leping (The Treaty on Open Skies) on mitmepoolne rahvusvaheline leping, mille 1992. aasta 24. märtsil allkirjastasid Helsingis Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 23 riigi esindajad. Venemaa ratifitseeris leppe 2001. aasta 26. mail. Praegu hõlmab see 34 riiki. Leppega ühinenud riigid võivad teostada üksteise territooriumi kohal vaatluslende, et kontrollida sõjalist tegevust.