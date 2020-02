USA evakueeris oma kodanikke viirusest haaratud ristluslaevalt

Üle kogu Hiina on Covid-19 viirusega nakatunud üle 70 500 inimese ning maailm üritab haiguse levikut kontrolli alla saada.

Suurim kolle väljaspool Hiinat ongi Yokohamas ankrus seisev kruiisilaev Diamond Princess, kus nakkusjuhtumite arv on kiiresti kasvanud 355-ni sellest hoolimata, et reisijad on 14-päevase karantiini ajaks oma kajutitesse suletud.