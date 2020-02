Gruusia ekspresident Margvelašvili naaseb poliitikasse opositsiooni toetama

«Erakond Gruusia Unistus on autoritaarse poliitikaga ületanud kõik punased jooned. Ei ole ei demokraatiat, ei rahvuslikku ühtsust ega läänemeelset suundumust. Ma ei suuda seda vaadata. Naasen tegevpoliitikasse,» säutsus ekspresident täna Twitteris.

Meedia on kirjutanud, et Margvelašvili pidas koalitsiooni moodustamiseks kõnelusi mitme läänemeelse erakonnaga, et minna nendega tänavu parlamendivalimistele. Koalitsioonist peaks saama Gruusias kolmas poliitiline jõud, mis seisab vastu endisele valitsuserakonnale Ühtne Rahvuslik Liikumine ja praegusele Gruusia Unistusele.