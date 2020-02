Tõmmuks näoks joonistatud moorapead läitsid Saksamaal rassismiskandaali

Saksamaal nime all šokolaadimusi (Schokokuss) tuntud koogid on eriti populaarsed just veebruaris peetava karnevali ajal.

Esmalt jagas sotsiaalmeedias fotot kohviku Café Konfiserie Fromme vaateaknast kolumnist Jasmina Kuhnke, kelle hinnangul ei tähenda heledate ja tumedate kookide kõrvuti seadmine mitte tasakaalu, vaid seda, et kujutatud on lihtsalt erineva nahatooniga aafriklasi.

Kohviku omanik Gregor Fromme ütles intervjuus ajalehel Kölner Stadt-Anzeiger, et vastuoluline väljapanek aknal on olnud nende traditsioon alates 1960. aastatest. «Me kaunistasime selle karnevali ajaks samal viisil, nagu paljud karnevalikostüümid olid minevikus kujundatud,» lausus Fromme, lisades, et huuled on ju ühesugused nii heledatel kui ka tumedatel kookidel. «Selle taga pole mingeid rassistlikke arusaamu. Meid külastavad paljud mustanahalised inimesed ja asiaadid ning seni pole kaebusi olnud.»