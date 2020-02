Saksa CDU asub Merkelile mantlipärijat otsima

Levivad hirmud, et katse leida Merkelile väärilist järeltulijat võib erakonna jäädavalt lõhestada, kuna peamised kandidaadid esindavad eri suundi.

«Poliitiliste hiiglaste probleem on see, et nad peavad saama otsa hiiglastena... korrapärane võimu üleandmine ei ole võimalik,» kirjutas ajaleht Bild pühapäeval.