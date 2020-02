Albaania loodab saada maavärinast taastumiseks 400 miljonit eurot

Suurdoonorite ja ÜRO ametite esmaspäevasel kohtumisel Brüsselis ütles Rama, et Euroopa Liidu reageerimise kiirus on olnud muljetavaldav.

«Katastroofijärgne raport, mis koostati koos Maailmapanga, ÜRO ja EL-iga, on üsna hirmutav, sest selle kohaselt ületavad kahjud miljard eurot,» ütles Rama ajakirjanikele. «Riigi jaoks, mille sisemajanduse kogutoodang on 13,5 miljardit eurot, on see hiigelsumma ning me ei suuda üksi kõiki vajadusi katta.»