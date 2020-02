Riisalo Misāne juhtumist: iga riik annaks ta välja

Riisalo selgitas «Ringvaates», et lapserööv on Haagi rahvusvahelise eraõiguse konventsiooni järgi aastast 1980 reguleeritud tsiviilõiguslik olukord. Lapse rööv on see, kui üks neist inimestest - tavaliselt ema või isa -, kellel on lapse hooldusõigus, viib lapse üle piiri teise riiki ja tal pole selleks teise vanema nõusolekut, vahendab ERRi uudisteportaal.