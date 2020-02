Peking otsustas iga-aastase autonäituse edasi lükata

Auto China 2020 korraldajad ütlesid avalduses, et 21.-30. aprillile kavandatud ürituse määramata ajaks edasi lükata.

Tegemist on järjekordse suurüritusega Hiinas ja mujal, mis on seoses koroonaviiruse puhanguga kas tühistatud või edasi lükatud. Nende seas on Vormel-1 sarja Hiina etapp Shanghais, suur kunstifestival Hongkongis ja mobiiltehnoloogia mess Hispaanias Barcelonas.