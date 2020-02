ANDMELEKE ⟩ Hiina vahistab uiguure habeme kasvatamise ja passi taotlemise eest

Koostamiskoha järgi Karakaxi nimekirjana tuntud materjal koosneb 137 leheküljest ning paljastab detailselt vahistamise põhjused enam kui 300 inimese kohta Hiina Xinjiangi provintsis asuva Taklamakani kõrbe aladel.

Andmestikus on üles tähendatud, kuidas kinnipeetud palvetavad, kuidas rõivastuvad, kellega suhtlevad ja kuidas nende lähedased käituvad.

Andmebaasis on kinnipeetavad ja nende pereliikmed klassifitseeritud jäikade, selgelt defineeritud kategooriate alusel. Majapidamised on liigitatud usaldusväärseks või ebausaldusväärseks ning neisse kuuluvate inimeste suhtumine hinnatud tavaliseks või heaks. Lisaks kirjeldatakse perekondade nn usuatmosfääri kerge või raskena, tutvustas The Guardian andmestikku.

Dokumendis kajastub arvepidamine selle üle, kui palju igal kinnipeetaval on sugulasi ning kes neist on vanglas või viibinud nn ümberõppekeskuses.

«See märkimisväärne dokument annab seni tugevaima tõendi, et Peking aktiivselt kiusab taga ja karistab tavapärast usukommete järgimist.» Hiina kinnipidamiskeskuste ekspert Adrian Zenz

Hiina ametnikud kasutavad neid kategooriad hindamaks kuivõrd kahtlustäratav on inimene, isegi kui ta pole ühtegi seaduserikkumist toime pannud.

Muuhulgas on kasutatud inimeste kirjeldamisel andmebaasis järgmisi omadusi: kergem nakatumine usuga; häirib teisi inimesi külastades neid ilma põhjuseta; tal on sugulasi välismaal; tema mõttemaailmast on raske aru saada; ebausaldusväärne inimene, kes on sündinud teatud kümnendil.

Viimane selles loetelus näib viitavat noorematele meestele, selgitas Hiina kinnipidamiskeskuste ekspert Adrian Zenz, kes töötab Washingtonis tegutseva kommunismiohvrite memoriaalfondi vanemteadurina.

«See rõhutab valitsuse nõiajahi mentaliteeti ning seda, kuidas valitsus kriminaliseerib kõike,» lisas Karakaxi nimekirja põhjal raporti koostanud asjatundja. «See märkimisväärne dokument annab seni tugevaima tõendi, et Peking aktiivselt kiusab taga ja karistab tavapärast usukommete järgimist.»

Nimekiri on selgelt vastuolus Pekingi väidetega, et Xinjiangi ümberõppelaarid on vabatahtlikud ja mõeldud vägivaldsetele äärmuslastele.

Passi taotlemine äärmusluse märk

Tabelina esitatud andmete seast paistab BBC väitel silma näiteks rida 598, mis kirjeldab 38-aastase Helchemi saatust: naine on saadetud mõne aasta eest nn ümberõppelaagrisse seetõttu, et ta on kandnud loori.

On ka neid, kes on kinni peetud selle eest, et nad on taotlenud passi – iga tõendit, et inimene plaanib reisida välismaale, tõlgendavad Hiina võimud Xinjiangis kui märki radikaliseerumisest.

Näiteks peeti tabelireal 66 mainitud 34-aastane Memettohti kinni just passi taotlemis eest, mis siis et teda kirjeldatakse samas tabelis kui isikut, kes ei kujuta endast mitte mingit praktilist riski.

Tabelireale 239 on kantud aga 28-aastane Nurmemet, kes on saadetud ümberõppelaagrisse selle eest, et ta vajutas veebilingile ja sattus tahtmatult välismaisele veebilehele. Ka tema puhul pole välja toodud muidu probleeme või riske.

33-aastase ümberõppelaagrisse saadetud Patemi lugu jutustab tabelis rida 358.

Naise õde, juba paarkümmend aastat Türgis elanud Ruzunsa Memettohti helistas oma nooremale õele 2016. aasta juunis, et anda teada, et oli saatnud talle paki rõivastega. Pärast vestlust Patem kadus, nagu ka Memettohti teised sugulased Xinjiangis.

«Ma muudkui helistasin, aga keegi ei võtnud vastu,» laus Istanbulis elav Memettohti Financial Timesile.

2018. aasta märtsis tabelisse tehtud märge tema õe Patemi nime kõrval teatab, et naine peeti kinni selle eest, et tal oli üks laps rohkem, kui Hiina perepoliitika lubab.

Kinnipeetute seas on ka Memettohti üks vanem õde, kes oli ametilt õpetaja – talle pandi süüks passi omamist ja samuti seda, et tal oli liiga palju lapsi.

Kinnipidamiskeskus Hiinas Xinjiangi piirkonnas Kunshani tööstuspargis. FOTO: Ng Han Guan / AP / Scanpix

Karakaxi maakond, kus lekkinud nimekiri koostati, asub Hotani linna ümbruses Xinjiangi provintsi lõunaosas. Piirkonna elanikest üle 90 protsendi on uiguurid.

Moslemitest rahvakild on keeleliselt, etniliselt ja kultuuriliselt lähedasem Kesk-Aasia rahvastele kui Hiina põhirahvusele han-hiinlastele. Han-hiinlaste suur sissevool Xinjiangi viimastel aastakümnetel on piirkonnas tekitanud pingeid ning põhjustanud uiguuride majanduselust kõrvale tõrjumist. Vastuolud on mõnel puhul muutunud ka vägivaldseks ning sellele on järgnenud Hiina julgeolekujõudude karm reaktsioon.