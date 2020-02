Kahjunõuded seksuaalse väärkohtlemise eest ajasid USA skaudid pankrotti

Pankrotimenetlus lubab ohvritele hüvitist maksta loodavast kahjuhüvitiste fondist ja samuti annab see ühendusele võimaluse kohalikul tasandil tegutsemist jätkata, teatas USA skaudiorganisatsioon Boy Scouts of America (BSA).

Sama mõtet väljendas oma avalikus kirjas ka BSA tegevjuht Jim Turley. «Ma tahan teile teada anda, et me usume teid, me peame vajalikuks teile kompensatsiooni maksmist ja meil on paigas programm, et tasuda teie ja teie perekonna nõustamise eest,» selgitas ta.