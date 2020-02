Kreeka mandrirahvas tõrjub vihaselt saartel virelevaid migrante

Tellijale

Kõigest mõni kuu pärast seda, kui Kreekas sai ametisse konservatiivne valitsus, kes lubas astuda karmikäeliselt sisserändele vastu, on tekkinud tõsine ummikseis küsimuses, kuhu asustada ümber kümned tuhanded migrandid, kes elavad praegu ülerahvastatud ja ebasanitaarsetes laagrites viiel Kreeka saarel Türgi ranniku lähistel.

Kokku on Lesobose, Samose, Chiose, Lerose ja Kosi saar laagrites üle 38 000 inimese, mis siis et ametlikult on neis ruumi kõigest 6200 inimesele.