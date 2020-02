Viirusepaanika peletab inimesed lääneriikide Hiinalinnadest

Kui tavaliselt on Chicago Hiinalinnas asuv nuudlirestoran Slurp Slurp turiste täis, siis ettekandja sõnul on nüüd söögikoht hüljatud. Lähedal asuva kooli juures ülekäigurajal liiklust reguleerival valvuril on taskusse pistetud näomask, mida ta on sealt valmis välja tõmbama kohe, kui närvilisus temast võitu saab.

Vancouveri Richmondi eeslinna muidu ülipopulaarses mereannirestoranis Empire on järsku laua saamine imelihtne. «Tavaliselt on meil järjekorras viie kuni kümne laua jagu inimesi, aga täna pole kedagi,» lausus restorani asejuht Ivan Yeung. «Osa inimesi on tühistanud kavandatud peod ja banketid. Paljudes restoranides on olukord sarnane.»

Londonis elav David Tang on märganud, et viimastel nädalatel on hakatud teda vältima.

«Hirmutamine on võtnud maad,» kurtis AFP-le ka Melbourne’i Hiinalinnas restorani Juicy Bao pidav Max Huang. «Kliendid ei tule siia, kui nad just ei pea.» Huangi restoran asub kümnete teiste kõrval Austraalia vanimas Hiinalinnas, mis kerkis juba kullapalaviku ajal 1850. aastatel.

Melbourne’i Hiinalinnas restorani Juicy Bao pidav Max Huang tühjade laudade keskel. Mehe sõnul ei tule hiinlaste linnaossa enam keegi, kellel pole selleks tungivat vajadust. FOTO: WILLIAM WEST / AFP / Scanpix

Nii nagu Ameerika Ühendriike, on ka Austraaliat haaranud koroonaviirusepaanika, mis siis et Covid-19 leviku kese asub enam kui kümne lennutunni kaugusel.

Üle maailma on Hiinalinnade ettevõtted teatanud, et nende sissetulekud on kahanenud enam kui poole võrra ning nad on pidanud vähendama töötajate töötunde.

Aevastus sunnib inimesed pagema

Ka Hiinast tuhandete kilomeetrite kaugusel olles piisab vaid inimese Aasia juurtest, et panna aevastuse järel inimesed tema ümbert pagema. «Tavalise «Terviseks!» või «Kas kõik on hästi?» asemel on reaktsiooniks paanika,» kirjeldas The New York Timesile Arizona Osariigi Ülikooli tudeng, 20-aastane Aretha Deng.

San Franciscos elava hiina juurtega Robert Li sõnul annab koroonaviirusepaanika hoogu ka stereotüüpidele. Hiljuti tehnikapoes telefone vaadates kuulis mees pealt, kuidas müüja teatas haiguspuhangust rääkides ühele kliendile: «Loomulikult saad sa koroonaviiruse, kui sööd tooreid nahkhiiri.»

Li hinnangul on sellised naljad asiaate alandavad. «See on osa rassistlikust arusaamast, et hiinlased söövad ükskõik mida,» lausus Li.

Tühjad tänavad Chicago Hiinalinnas. Üle maailma on hiinlaste piirkondades ettevõtete tulu kahanenud viiruspuhangu tõttu poole võrra. FOTO: Erin Hooley / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Viiruspuhang on elu teinud keeruliseks ka paljudel välismaal õppivatel Hiina tudengitel ning neile teenuseid pakkuvatel firmadel. Reisikeelu tõttu pole peaaegu 100 000 Hiina üliõpilast saabunud uue semestri alguseks Austraalia ülikoolidesse.

«Meie peamised kliendid on Hiinast, nii et see on väga keeruline,» lausus Su Yin, kelle pannkoogikohvik asub Melbourne’i ülikooli juures, kus õpib palju hiinlasi.

Osa ärisid püüab kliente tagasi võita sellega, et on riputanud üles sildid, mis kinnitavad, et nad desinfitseerivad söögikohta pidevalt. Teised on läinud sammu kaugemale, pannes välja kätepuhastusvahendid klientidele ning jaganud töötajatele näomaske ja kummikindaid.

Rongis jääb kõrvaliste tühjaks

Hiina tudengite elu see siiski palju lihtsamaks ei tee: näiteks Londonis õppival Rebecca Lyul on koroonaviiruse puhangu lahvatamisest saadik olnud raskusi veenda sõpru temaga välja sööma või poodi tulema. «Osa sõpru keeldus minemast Hiinalinna restoranidesse, sest nad muretsevad viiruse pärast,» ütles ta.

Samuti Ühendkuningriigi pealinnas elav David Tang on märganud, et viimastel nädalatel on hakatud teda vältima, kuid mees püüab leida ebameeldivas olukorras positiivset.