Merkeli partei juhiks kandideerib endine keskkonnaminister

Röttgen (54) on praegu parlamendi väliskomisjoni esimees.

CDU senine esimees ja Merkeli eeldatud mantlipärija Annegret Kramp-Karrenbauer võitis Merzi ja Spahni 2018. aasta esimehevalimistel. Möödunud nädalal teatas ta aga, et ei kandideeri kantsleriks ja lahkub ka parteijuhi ametist, kuid jääb edasi kaitseministriks.

Alates 2005. aastast Saksamaad juhtinud Merkel on teatanud, et järgmistel parlamendivalimistel ta viiendaks ametiajaks kantsleriks ei kandideeri. Valimised on ilmselt järgmise aasta lõpus.